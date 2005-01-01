Львів отримав відзнаку «Найспортивніше місто України»

СпортАндрій Дрозда, сьогодні, 19:18810

До теми

Львів отримав відзнаку «Найспортивніше місто України»
фото ЛМР
Начальник управління молоді та спорту ЛМР Антон Нікулін (у центрі) з нагородою для Львова

Львів отримав відзнаку Асоціації спортивних журналістів України в номінації «Найспортивніше місто». Про рішення АСЖУ стало відомо 14 березня, а урочиста церемонія нагородження відбулася в середу 28 березня в Києві. Нагороду з рук Президента НОК України Сергія Бубки отримав начальник управління молоді та спорту Львівської міської ради Антон Нікулін.

Очільник міського спорту вважає, що перемогу для Львова забезпечило проведення змагань в межах програми «Відкриті Кубки Львова». Водночас президент АСЖУ Михайло Волобуєв відзначив у коментарі для ZAXID.NET, що на рішення асоціації вплинуло успішне проведення чемпіонату України з боксу, який відбувся у листопаді 2017 року.

Як правило, АСЖУ обирає два «найспортивніших» міста – велике і мале. Проте цього разу журналісти обмежились лише Львовом. Загалом у голосуванні бере участь близько 800 осіб, які регулярно підбивають підсумки року та обирають найкращі спортивні видання, проекти, акції тощо.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Львів назвали найспортивнішим містом України ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук