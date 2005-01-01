Львів отримав відзнаку «Найспортивніше місто України»

Начальник управління молоді та спорту ЛМР Антон Нікулін (у центрі) з нагородою для Львова

Львів отримав відзнаку Асоціації спортивних журналістів України в номінації «Найспортивніше місто». Про рішення АСЖУ стало відомо 14 березня, а урочиста церемонія нагородження відбулася в середу 28 березня в Києві. Нагороду з рук Президента НОК України Сергія Бубки отримав начальник управління молоді та спорту Львівської міської ради Антон Нікулін.

Очільник міського спорту вважає, що перемогу для Львова забезпечило проведення змагань в межах програми «Відкриті Кубки Львова». Водночас президент АСЖУ Михайло Волобуєв відзначив у коментарі для ZAXID.NET, що на рішення асоціації вплинуло успішне проведення чемпіонату України з боксу, який відбувся у листопаді 2017 року.

Як правило, АСЖУ обирає два «найспортивніших» міста – велике і мале. Проте цього разу журналісти обмежились лише Львовом. Загалом у голосуванні бере участь близько 800 осіб, які регулярно підбивають підсумки року та обирають найкращі спортивні видання, проекти, акції тощо.