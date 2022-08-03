Реанімобіль оснащений усіх необхідним і може вже виїжджати на виклики

Перше медичне об‘єднання Львова передало для потреб медиків та військових у Гостомелі сучасний реанімобіль. Він повністю оснащений необхідним обладнанням та медикаментами, тож може відразу виїжджати на виклики, повідомила 3 серпня прес-служба ЛМР.

«Цей реанімобіль ми отримали від Matthias Georg Kendlinger та INSO-Lviv на потреби наших лікарень. Але зараз він вкрай потрібен саме тим містам і селам, які найбільше постраждали від російської агресії. Швидке перевезення, лікування і одужання постраждалих від війни - це зараз найважливіше», – повідомили у Першому медоб‘єднанні Львова.

До слова, фахівці «Львівводоканалу» допоможуть облаштовувати всі комунікації та благоустрій для тимчасового містечка в Гостомелі. Тут житимуть місцеві мешканці, чиї будинки зруйнували російські ракети. Також у Гостомелі працівники підприємства допоможуть підключити багатоквартирний будинок ОСББ, який теж постраждав і є проблема з відновленням водопостачання.

За словами мера Львова Андрія Садового, до осені Львів відбудує у Гостомелі одну із пошкоджених багатоповерхівок.

.