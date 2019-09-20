Львів приймає міжнародний турнір з водного поло

Відкритий кубок Львова з водного поло

З 20 по 22 вересня у місті Лева відбудеться масштабна ватерпольна подія – четвертий за ліком міжнародний турнір «Відкритий Кубок Львова». Змагання відбудуться за підтримки Львівської міської ради і увійдуть до програми «Відкриті Кубки Львова».

Ватерпольні баталії відбуватимуться протягом трьох днів у басейні СКА (вул. Клепарівська, 39а). Переможцем «Відкритого Кубка Львова» з водного поло стане команда, яка за підсумками одноколового турніру зуміє набрати найбільшу кількість очок.

«Однією з головних вимог у проведенні Відкритих Кубків Львова є міжнародне представництво. Дуже приємно, що організатори ватерпольного турніру відмінно справляються з цим завданням і знову до нашого міста приїдуть хороші команди з міжнародним статусом. За минулі турніри з водного поло ми отримали чимало схвальних відгуків і впевнений, що цей турнір не стане винятком», – заявив начальник управління молоді та спорту ЛМР Антон Нікулін.

Цього року до Львова на турнір приїхали «CSM Corona Brasov» (Румунія), «Еlektrenai Zaibas» (Литва), «Rcop Minsk» (Білорусь), «ŁSTW OCMER» (Польща). Також участь у змаганнях приймають дві львівські команди – ВК «Динамо» та КЗ ЛОР «ЛУФК».

«До «Відкритого Кубку Львова» ми готувалися понад півтора місяця. Звичайно, ми старалися зіграти склад на тренуваннях, але без офіційних матчів та турнірів це зробити дуже складно. Зараз у нас буде така можливість, а у вболівальників буде можливість побачити оновлену та омолоджену команду. Це турнір для нас буде корисним, адже в бою ми зможемо перевірити наших гравців. Склад учасників турніру є дуже потужним, адже чого вартує лише участь учасника єврокубків з Румунії. До слова, з цією командою ми зустрічалися у Лізі Чемпіонів і програли з різницею у два голи. Румуни, можливо, будуть претендентами на перемогу, однак також не варто списувати з рахунків команду з Мінська і, звісно ж, львівське «Динамо». В загальному дуже радий, що такий ватерпольний турнір у нашому місті уже став традиційним. Це престиж не тільки нашого міста, а й держави», – зазначив тренер «Динамо» Олексій Шведов.

Нагадаємо, переможцем першого турніру стала збірна Харківської області, другого – команда з Мінська, а третього – львівські «динамівці».