Львів уперше прийме відбір на чемпіонат Європи з екзотичного спорту корфболу

Львів уперше в історії прийме кваліфікаційний раунд чемпіонату Європи із корфболу. Це унікальний спорт, де в команді водночас грають чоловіки і жінки.

На перший погляд ця гра нагадує баскетбол. Але вона безконтактна. Штовхання і утримання суперника заборонені. Коли ти отримав м’яча у русі, маєш зупинитися і дати пас іншому гравцеві. Круглого слід закидати у корф, який розташований на висоті 3,5 м.

Гравець збірної України з корфболу Руслан Стельмащук каже: «Це є майже не травматичний вид спорту. Травматизм дуже зменшується через те, що в правилах заборонено торкатися гравців».

Корфбол з’явився на світ на початку минулого століття у Нідерландах завдяки місцевому вчителю фізкультури. Він хотів створити гру, яка об’єднувала би на уроках хлопців та дівчат. Заняття так припало до душі місцевим, що стало національним спортом. І поширилося на 5 континентів.

Корфболіст Олег Білик розповідає: «Коли я був в Голландії, бачив, що цей вид спорту справді охоплює широкі маси. Люди від молодого до старшого віку знають, що таке корфбол і грають всюди: на закритих і відкритих майданчиках, на піщаних, на трав’яних, будь-де».

До України корфбол прийшов лише у 2012-му. А в 2017 році сформували національну збірну, кістяк якої становлять львів’яни. Того ж року «синьо-жовті» склали перший спортивний іспит на відборі на чемпіонат континенту. Згадують: тоді часто помилялись у правилах. Бо прийшли з інших видів спорту: легкої атлетики, гандболу, баскетболу. Гравчиня Наталя Дімітрієвич згадує: «Спочатку було незвично, тому що тут не дозволяється контакт. І ми зазвичай робили помилки, фолили. Але з досвідом ми розуміємо гру, тренуємось і зараз вже таких помилок не робимо».

Збірники зазвичай вправляються під керівництвом голландця Марка Строо, який і привіз корфбол в Україну. А коли коуч їздить додому, на тренерському містку його змінює Руслан Стельмащук.

На початку листопада відбудеться кваліфікаційний раунд чемпіонату Європи. Українці потрапили у групу з Туреччиною та Грецією. Гравчиня Тетяна Малець зазначає: «Гравці суперників здебільшого старші, а в нас молодіжна команда. Тому, думаю, ми їх фізично перебігаємо. А от кидково...не знаю. Треба буде постаратися».

Українську історію корфболу на континентальній першості збірна писатиме у палаці спорту «Галичина». Дуелі триватимуть із 1 до 3 листопада.