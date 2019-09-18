Львівська гандбольна «Галичанка» двічі впевнено розібралася з київським «Спартаком»

Львівський гандбольний клуб «Галичанка» провів два матчі чемпіонату України. В гості до Львова завітали дівчата з київського клубу «Спартак». Та варто зауважити, що ця команда має лише спільну назву з клубом, що раніше виступав у жіночій Суперлізі та був лідером європейського гандболу. Загалом це новостворена команда, яка, фактично, дебютувала у чемпіонаті. Зібрали команду лише влітку на базі київської ДЮСШ №2 та Національного університету фізичного виховання і спорту України. Головним тренером киянок є очільник молодіжної збірної Борис Чижов.

Відтак дебютантки не змогли нічого протиставити більш досвіченим гандболісткам «Галичанки». Перший матч між командами закінчився розгромним рахунком 49:12. У другій грі львівські тренери дали можливість відпочити кільком лідерам команди та залучили молодих спортсменок. Але й у другій грі була зафіксована перемога з двозначним розривом у рахунку – 36:17.

Фото Євгена Кравса спеціально для ZAXID.NET

Після чотирьох стартових ігор у підопічних Тетяни Штефан – 8 очок. На другому місці – ужгородські «Карпати», треті – миколаївський «Реал».