Львівський ФК «Рух» оштрафували на 50 тис. грн за відмову від офіційних м’ячів Select

СпортІгор Саджениця, 17 вересня8960

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Львівський ФК «Рух» оштрафували на 50 тис. грн за відмову від офіційних м’ячів Select
фото ФК «Рух»
Воротар ФК «Рух» з м'ячем Puma на домашньому матчі

Футбольний клуб «Рух» оштрафований на 50 тис. грн через відмову використовувати офіційні м’ячі Select. Штраф наклав Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу, пише Tribuna.com

Саме з компанією Select Професійна футбольна ліга підписала угоду на постачання м’ячів. Наступні три сезони команди ПФЛ (Перша та Друга ліга) мають грати в офіційних матчах м’ячами Select Brillant Super. Водночас «Рух» має домовленість про постачання м’ячів з компанією Puma. Через це між клубом та ПФЛ навіть виникла суперечка – команда писала відкриті листи з відмовою грати цим м'ячем.

На «Рух» наклали штраф по 25 тис. грн за кожен матч, коли вони не грали офіційним м’ячем. Це домашні ігри проти «Волині» (2-й тур) та «Прикарпаття» (4-й тур). При цьому що «Рух» грав м’ячами Puma в домашніх іграх з «Миколаєвом» (6-й тур) та «Чорноморцем (8-й тур). Тож справи по цих матчах зараз перебувають на розгляді КДК.

Нагадаємо, після 9-го туру Першої ліги «Рух» перебуває на першому місці у турнірній таблиці.

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