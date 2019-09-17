Львівський ФК «Рух» оштрафували на 50 тис. грн за відмову від офіційних м’ячів Select
Футбольний клуб «Рух» оштрафований на 50 тис. грн через відмову використовувати офіційні м’ячі Select. Штраф наклав Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу, пише Tribuna.com
Саме з компанією Select Професійна футбольна ліга підписала угоду на постачання м’ячів. Наступні три сезони команди ПФЛ (Перша та Друга ліга) мають грати в офіційних матчах м’ячами Select Brillant Super. Водночас «Рух» має домовленість про постачання м’ячів з компанією Puma. Через це між клубом та ПФЛ навіть виникла суперечка – команда писала відкриті листи з відмовою грати цим м'ячем.
На «Рух» наклали штраф по 25 тис. грн за кожен матч, коли вони не грали офіційним м’ячем. Це домашні ігри проти «Волині» (2-й тур) та «Прикарпаття» (4-й тур). При цьому що «Рух» грав м’ячами Puma в домашніх іграх з «Миколаєвом» (6-й тур) та «Чорноморцем (8-й тур). Тож справи по цих матчах зараз перебувають на розгляді КДК.
Нагадаємо, після 9-го туру Першої ліги «Рух» перебуває на першому місці у турнірній таблиці.