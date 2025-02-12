Серед міст-лідерів із закупівлі авто, окрім Львова, також Кривий Ріг, Київ, Вінниця та Луцьк

Львів увійшов у трійку міст із закупівлі авто для Сил оборони. Серед міських рад, де найбільше купували авто, Львів посідає друге місце. Міська рада придбали 86 автомобілів, витративши 106,5 млн грн. Такими є результати дослідження команди Dozorro щодо закупівлі авто з бюджетних коштів на Prozorro. Завдяки цьому «Прозорі міста» дізналися, які автомобілі купували міста з рейтингу прозорості.

«Зі 100 досліджуваних міст 50 міських рад (лише 115 замовників) купували неспеціалізовані автомобілі за бюджетні кошти у 2024 році. Ідеться про 640 закупівель на суму в понад 756 млн грн. До цієї суми не увійшов спецтранспорт як-от автомобілі швидкої допомоги, комунальна спецтехніка (снігоприбиральні авто, сміттєвози) тощо. До порівняння, найбільший замовник – Національна поліція та її структурні підрозділи, які придбали майже 1,8 тис. автівок на 2,2 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Серед міських рад найбільше авто придбали Кривий Ріг, Львів, Київ, Вінниця та Луцьк.

Серед міських рад найбільше авто придбали Кривий Ріг, Львів, Київ, Вінниця та Луцьк

Загалом на закупівлю автомобілів через Prozorro торік витратили 8,1 млрд грн. І вперше з початку повномасштабного вторгнення – кількість легкових автомобілів, придбаних для ЗСУ, перевищила кількість авто для цивільних потреб.

Половина від суми бюджетних автоконтрактів припадає на закупівлю пікапів — 2,8 тис. авто на 4 млрд грн. Саме їх здебільшого купували для Сил оборони. Джипи та пікапи найбільш затребувані машини на фронті через великі багажні відсіки, куди можна завантажити всі необхідні на війні речі. Ця тенденція спостерігається і на закупівлях ОМС – приблизно 72% від загальної суми контрактів припадає саме на пікапи.

Серед пікапів лідером є Mitsubishi L200 – ОМС придбали 146 таких автівок, витративши на них 186,9 млн грн. Найбільше їх купили у Вінниці та Луцьку – кожне місто по 30 машин.

Toyota Hilux — ще одна популярна серед міських рад марка. ОМС купили 102 такі автівки за 149,9 млн грн. Найбільше Toyota Hilux придбали у Львові – 50 авто та у Білій Церкві – 27 авто.

Третя за кількістю куплених марок — Great Wall Wingle. У Кривому Розі купили 100 таких машин.

Крім пікапів, міста купували кросовери Renault Duster (67 автівок) та фургони — Renault Express (34 автівки). Серед усіх куплених авто Київ найбільше придбав саме Renault Duster – 28 машин.

Джипи та пікапи найбільш затребувані машини на фронті через великі багажні відсіки

Водночас не всі міста закуповували автівки лише для військових потреб.

«Деякі міські ради продовжують купувати дороговартісні автівки, потреба в яких явно не на часі. Наприклад, комунальні підприємства міста Вишневе придбали Hyundai Staria за 2,4 млн грн та Toyota Land Cruiser за 1,9 млн грн, комунальні підприємства Марганецької міської ради купили два вживані Skoda Kodiaq за 1,6 млн грн та 1,9 млн грн. З позитивного — такі закупівлі скоріше виняток, а не тренд 2024 року», — зазначив аналітик проєкту Dozorro Ярослав Пилипенко.

Нагадаємо, за перший рік повномасштабного вторгнення через Prozorro купили автомобілів на 2,4 млрд грн. У календарному 2022 році сума контрактів була вдвічі меншою, ніж у 2021 році – 1,8 млрд проти 3,6 млрд. У 2023 році витрати на закупівлі авто через Prozorro повернулися майже на довоєнний рівень – 3,7 млрд грн. А у 2024 році витрати на автомобілі зросли більш, ніж удвічі.