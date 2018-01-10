«Львівавтодор» заплатить ₴116 тис. за прибирання трамвайних зупинок на Сихові

Трамвайні зупинки на Сихові

«Львівавтодор» заплатить 116 тис. грн київській компанії «Сервіс Столиця Інновейшн» за прибирання та облуговування зупинок на сихівській трамвайній лінії. Відповідний договір від 9 січня оприлюднений в системі публічних закупівель Рrozorro.

Згідно з договором, ТОВ «Сервіс Столиця Інновейшн» зобов’язується протягом 2018 року обслуговувати зупинки на трамвайній лінії на Сихові. Так, компанія має щодня проводити огляд зупинок та конструкцій павільйонів на предмет пошкоджень та наклеєних оголошень і одразу ж знімати оголошення. Раз на тиждень підрядник має оглядати всі кріплення павільйонів та мити зупинки, а раз на місяць – оглядати, мити дахи павільйонів і за потреби ремонтувати їх. Крім того, раз на півроку компанія має змазувати елементи зупинок, що труться.

Договір стосується утримання 19 зупинок за десятьма адресами: по дві на вул. Стуса, 12-18 (парк Залізна Вода), вул. Угорська, 27, вул. Чукаріна, вул. Хоткевича, вул. Сихівська, вул. Кос-Анатольского, вул. Коломийська, вул. Драгана, вул. Вернадського та одна на вул. Свєнціцького.

Загальна вартість утримання та прибирання зупинок за місяць становитиме 9,69 тис. грн, а за рік – 116,28 тис. грн.

Зазначимо, що в 2017 році «Львівавтодор» також укладав договір з ТОВ «Сервіс Столиця Інновейшн» про прибирання та утримання зупинок на Сихові. Однак тоді загальна вартість послуг була вдвічі меншою – 51 тис. грн. При цьому вартість обслуговування однієї зупинки не змінилась, а збільшення загальної суми договору зумовлене тим, що торік договір діяв не 12, а 9 місяців. Крім того, цьогоріч зросла кількість зупинок, які обслуговуватиме компанія – з 10 до 19.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Сервіс Столиця Інновейшн» зареєстроване в Києві, засновниками компанїі є громадянка Чехії Карін Ріхова та киянка Тетяна Пачина.

Нагадаємо, що будівництво трамвайної лінії на Сихів тривало зі значними перервами з 2007 року, а розроблений ще за часів СРСР проект кілька разів переробляли. Сихівський трамвай почав курсувати 17 листопада 2016 року за скороченим маршрутом до кінотеатру ім. Довженка, а 15 квітня 2017 року почав діяти повний маршрут до «Санта-Барбари».