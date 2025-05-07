Сім закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти Львівщини отримають фінансування на модернізацію навчально-практичних просторів. Як повідомили у департаменті освіти та науки ЛОВА, загальна сума державної підтримки становить 64,7 млн грн.

Субвенцію на оновлення навчальних майстерень профтехів Львівська область отримає у рамках проєкту «100 майстерень», який реалізується Міністерством освіти і науки,

Перелік закладів, які отримають фінансування:⠀

Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж

ДНЗ «Вище професійне училище №34 м. Стрий»

Золочівський професійний коледж

Вище професійне училище №20 м. Львів

Червоноградський гірничо-економічний фаховий коледж

Бориславський центр професійної освіти

Львівське вище професійне училище комп'ютерних технологій та будівництва.

У майстернях облаштують сучасні умови для навчання на електрогазозварників, будівельників, верстатників широкого профілю, кухарів та представників інших професій. За гроші субвенції мають створити функціональні простори, де учні зможуть отримати практичні навички відповідно до потреб ринку праці. Перші ремонтні роботи мають розпочатись незабаром.