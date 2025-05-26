Львівщина співпрацюватиме у науковій та освітній галузях з Каліфорнією
Львівщина поглибить співпрацю зі штатом Каліфорнія в економічній, науковій та освітній галузях. Ці наміри передбачені меморандумом, який підписали Львівська обласна державна адміністрація та ГО «Львівсько-Каліфорнійська комерційна палата», повідомила 26 травня ЛОВА.
Співпраця передбачає:
підтримку стартапів та інноваційних проєктів;
обмін досвідом між бізнесом, університетами та дослідницькими інституціями;
спільні ініціативи у сферах ІТ, сільського господарства, енергетики, охорони здоров’я, туризму, екології, машинобудування;
залучення інвестицій і нові можливості для експорту продуктів наших виробників.
Комерційна палата буде посередником між підприємцями, науковцями, освітянами і економістами Львівщини та Каліфорнії. Серед її засновників є Тарас Кицмей, Роман Федишин, Ростислав Тістик, Маркіян Мальський та Наталія Анохіна.
Це партнерство є продовженням резолюції, яку підписали торік у квітні, щодо побратимських відносин між штатом Каліфорнія і Львівською областю.