Меморандум підписали у Львівській обласній адміністрації

Львівщина поглибить співпрацю зі штатом Каліфорнія в економічній, науковій та освітній галузях. Ці наміри передбачені меморандумом, який підписали Львівська обласна державна адміністрація та ГО «Львівсько-Каліфорнійська комерційна палата», повідомила 26 травня ЛОВА.

Співпраця передбачає:

підтримку стартапів та інноваційних проєктів;

обмін досвідом між бізнесом, університетами та дослідницькими інституціями;

спільні ініціативи у сферах ІТ, сільського господарства, енергетики, охорони здоров’я, туризму, екології, машинобудування;

залучення інвестицій і нові можливості для експорту продуктів наших виробників.

Комерційна палата буде посередником між підприємцями, науковцями, освітянами і економістами Львівщини та Каліфорнії. Серед її засновників є Тарас Кицмей, Роман Федишин, Ростислав Тістик, Маркіян Мальський та Наталія Анохіна.

Це партнерство є продовженням резолюції, яку підписали торік у квітні, щодо побратимських відносин між штатом Каліфорнія і Львівською областю.