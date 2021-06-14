Творча майстерня Аграфка має численні нагороди у міжнародних конкурсах

Дві українські студії отримали нагороди на European Design Awards 2021. Серед них — львівська студія Agrafka з ілюстраціями для «Видавництва Старого Лева», а також київська студія O0 Design за айдентику безпілотника. Про це 14 червня повідомляє Telegraf.

Зокрема, львівська арт-студія Agrafka отримала срібну відзнаку в категорії «Ілюстрація» та підкатегорії «Книга та редакційна ілюстрація». Журі відзначило її проект «Куди і звідки | On the move» для «Видавництва Старого Лева».

«Ця книжка розповідає про рух і про мандри – не лише людей, а й тварин, рослин, вітру, води, нашої планети. «Куди прямуєш?», «Звідки йдеш?». Ця книга – це візуальна й інтелектуальна мандрівка крізь тисячі років у пошуках відповідей на ці і ще багато інших запитань», – зазначено в описі книжки.

Окрім того, журі міжнародного конкурсу присудило бронзову відзнаку київській студії O0 Design у категорії «Брендинг», підкатегорії «Digital Identity Applications» за напрацьовану айдентику єдиного великого комерційного автономного безпілотника на ринку Pyka.

Серед фіналістів European Design Awards – понад 150 дизайнерів з різних країн світу. Переможців визначали у категоріях: брендинг, пакування, дизайн виставок, типографіка, цифровий дизайн, ілюстрація та самореклама. Всіх переможців можна переглянути на сайті European Design Awards. Дизайнерський конкурс проводять щорічно з 2007 року. До складу журі входять видавці, журналісти, редактори та науковці.

Арт-студія Agrafka Романи Романишин та Андрія Леськіва співпрацює з українськими та закордонними видавництвами, найвідомішим з яких є «Видавництво Старого Лева». Їхні ілюстрації отримали чимало нагород на престижних професійних конкурсах. На European Design Awards це друга відзнака Agrafka на цьому конкурсі. Торік журі віддало українцям золото за дизайн поетичної книжки «Оптика Бога» Мар’яни Савки.