Медобладнання передали дитячі клініки з різних міст Польщі

Міська дитяча клінічна лікарня Львова, завдяки ініціативі благодійного фонду Сhildren’s Medical Care Foundation, отримала 18 одиниць медичної апаратури від дитячих лікарень Республіки Польща.

Як повідомив заступник головного лікаря Роман Герега, медобладнання надійшло з різних дитячих клінік з Вроцлава, Жешува, Катовіце, Варшави та інших. Техніка надійшла раніше, але офіційно нею не можна було користуватися, бо не було відповідних ліцензій, а вони від польських колег прийшли лише зараз.

«Серед медичного обладнання, яке подаровали нашій лікарні, – ліжка, апарати для анестезії, бактерицидні та маніпуляційні лампи, візок, лабораторна сушка, респіратор, апарат для електроміографії, інкубатори закритого типу, реанімаційні столики для новонароджених», – повідомив Роман Герега.

Все обладнання, за його словами, є хоч і вживаним, але вкрай необхідним лікарні, бо багато пацієнтів виходжується на реанімаційних столиках, в інкубаторах, за допомогою апаратів ШВЛ тощо.

«Особливо важливим є апарат для електроміографії, враховуючи те, що у нас є потужна нейрохірургічна та травматологічна служби. Тому ми щиро вдячні, що обладнання нарешті офіційно може бути ввести в експлуатацію», – додав Роман Герега.

Загалом, з ініціативи польського благодійного фонду Сhildren’s Medical Care Foundation та його президента Бйорна Мартінофа, до України надійшло 54 одиниці медичного обладнання для лікарень різних областей, в тому числі 18 одиниць для дитячої лікарні міста Львова.