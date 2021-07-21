Назарій зі своїми рятівниками (зліва направо) кардіохірург Віталій Петров, анестезіолог Юлія Періг і інтервенційний радіолог Дмитро Беш

У 10-річного Назарія з Івано-Франківщини була нестандартна вроджена вада серця, про яку батьки не знали. Жодних симптомів, які б могли насторожити, упродовж 10 років не було. Аж раптом син несподівано знепритомнів. Під час обстежень виявили вроджену аномалію судин.

Батьки хлопчика звернулися на консультацію до кардіохірургів львівської Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Аби поставити правильний остаточний діагноз, знадобилося близько місяця. За словами лікарів, деякі вроджені вади є нестандартними і не помітними. Їх не можна виявити ні на УЗД, ні на ЕХО-діагностиці серця. Справжню причину раптової втрати свідомості побачили під час комп’ютерної томографії (КТ). У хлопчика діагностували аномальний дренаж легеневих вен у верхню порожнисту вену. Іншими словами, у нього було неправильне приєднання судин від правої легені до верхньої порожнистої вени. А мало б бути до лівого передсердя.

Аби усунути цю вроджену ваду, хлопчику провели двоетапну операцію. До операційної бригади, яка рятувала хлопчика, увійшли інтервенційний радіолог Дмитро Беш, кардіохірурги Віталій Петров, Віктор Титюк, анестезіолог Юлія Періг.

Під час першого оперативного втручання інтервенційні радіологи ендоваскулярно, тобто без жодного розрізу закрили венозний протік до судин спеціальним оклюдером, де змішувались всі види крові. У такий спосіб вони відділили венозну кров від артеріальної.

А згодом створили всередині серця невеликий тунель, щоб кров циркулювала правильно – від правої легені до лівого передсердя.

Двоетапна операція пройшла успішно. Хлопчик почувається добре і готується до виписки з лікарні.