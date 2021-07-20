Уся побутова хімія має бути у недоступних для дітей місцях

Дворічна дівчинка зі Львова випадково випила засіб для миття духовки, який спричинив хімічний опік стравоходу і шлунка. На щастя, батьки швидко помітили це і доставили дитину до лікарні. Мама дала доньці випити багато води, чим зменшила негативні наслідки «хімії», повідомили на сайті львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит».

У лікарні дитині промили промили шлунок, зробили ендоскопічний огляд і призначили лікування. Мама дівчинки захопила пляшку від засобу, який дитина випила, тож лікарі чітко знали, як нейтралізувати речовину, яка спричинила хімічний опік стравоходу і шлунка.

Через те, що дитину доставили дуже швидко, у цьому випадку вдалося обійтися консервативним лікуванням і без інвалідизації. Через три тижні маленьку пацієнтку обстежили, щоб дізнатися, чи є звуження у стравоході. На щастя, все обійшлося.

«Бувають випадки, коли опік глибокий, проник у м’язову тканину, тоді ми бачимо ділянки звуження стравоходу. Часом луги проникають у підслизову і м’язову тканину, але під час гастроскопії ми не бачимо, чи є там ураження. З часом уже бачимо некроз і рубець. А тоді вже потрібні хірургічні процедури і триваліше лікування», - пояснив торакальний хірург Олег Ленів.

За словами лікаря, лікувати такі опіки дуже складно. Лікування не завжди дає бажаний результат, дитина не може їсти і навіть ковтати слину, часто такі опіки ведуть до інвалідизації і важких реконструктивних операцій. Щороку до лікарні госпіталізують 3-4 дитини з хімічними опіками стравоходу та шлунка.

Маленькій пацієнтці, що випила засіб для миття духовки, ще боляче ковтати, але вона вже їсть самостійно дієтичну їжу. Її з лікарні виписали додому і вона приїжджатиме до лікарів на контрольні огляди.

Лікарі радять: усі побутові хімічні засоби мають бути у недоступних для дітей місцях. А якщо сталося так, що дитина таки щось випила, негайно везіть її в лікарню «швидкою» чи самостійно, бо час тут вирішальний.

Дайте дитині випити велику кількість води, можна також молоко або сорбенти. У жодному випадку не викликайте блювоту, бо це не харчове отруєння. Якщо викликати блювоту, то речовина, яка викликала опік, повторно травмує стравохід. І захопіть з собою засіб або сфотографуєте його етикетку. Це дозволить лікарю швидко підібрати засіб для промивання і нейтралізації дії хімії.