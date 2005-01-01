Львівська «Енергія» розгромила «Сокіл» і пробилася у чвертьфінал футзального Кубка України

Львівська футзальна «Енергія» та хмельницький «Сокіл» розіграли перепустку у чвертьфінал Кубка України. У першому матчі стадії 1/8 «зелено-білі» вирвали перемогу із рахунком 4:3. А усі крапки над «і» команди мали розставити у Львові.

Прогалини у воротах «Сокола» кинувся шукати Віталій Танський. Голкіпер Чех не виправдав свого зіркового прізвища ‒ 1:0. Не дозволив хмельничанам отямитися і подвоїв перевагу львів’ян Олег Легендзевич. А вже невдовзі він стрімко обійшов оборону «Сокола», віддав на Радевича і той замкнув ‒ 3:0. Віталій Радевич зазначив: «Вдома завжди легше грати, свій паркет. На виїзді трохи складніше було. Але нічого, перетерпіли. Тут у нас було завдання з перших хвилин: забити один, другий. І нам вдалося».

Після третього пропущеного гості діяли агресивніше. Однак переламати перебіг гри їм не вдалося. Радевич пробив повз Чеха, а той лише провів круглого у сітку поглядом ‒ 4:0.

П’ятого м’яча забив Степан Струк, реалізувавши дабл-пенальті. «Сокіл» мусив ризикувати, тож випустив на майданчик п’ятого польового гравця. Але це гостям не допомогло. Федюк і Кузь забили у порожні ворота. 7:0 ‒ підсумок першого тайму.

По перерві спортивні пристрасті трохи уляглися. Проте «зелено-білі» продовжили тішити вболівальників. Спершу відзначився Легендзевич, а фінальну крапку поставив Степан Струк. 9:0 ‒ тріумф львівської команди.

Олег Легендзевич розповів: «Ми віддавалися за кожен м’яч, старалися грати «на нуль». І головне, що кожен допрацював свій момент. Ніхто не опустив руки, коли рахунок вже був 7:0 чи 8:0. І всі до кінця працювали».

Наставник «Сокола» Роман Ковальчик зазначив: «У нас зараз всі зв’язки змінилися. І ті хлопці, які ще недавно були на других ролях у команді, не змогли себе проявити на перших».