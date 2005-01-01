У Львові стартувала обласна першість із одного з найдавніших видів спорту

Управління спорту розповіли, які масштабні змагання відбудуться у Львові в 2018-му

У Львові розпочався чемпіонат області серед дорослих із одного з найдревніших видів спорту – легкої атлетики. Фізичні кондиції перевіряють 200 учасників. Вони бігають на дистанції від 60 м до 2 км, стрибають у довжину та висоту. А ще вправляються у спортивній ходьбі.

Стрибуни мініатюрними кроками відміряють відстань для розбігу. Легкоатлетка Анастасія Шабля пояснює: «Якщо у вас розбіг 12 кроків, то ви маєте перші 4 кроки розштовхатись, потім набігти і завершальні 4 кроки мають бути найшвидшими. Щоби вас якнайдалі занесло».

Серед стрибунок наймайстернішою виявилась Аліна Лістунова. Дівчина показала результат 5 м 23 см.

Спробувати свої сили приїхали ще й гості з Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Призер у стрибках у висоту Назар Боруцький зазначив: «Я взяв 1 м 90 см, але міг продемонструвати кращий результат. Коли дуже холодно в секторі, то ми бігаємо і дуже багато енергії тратимо. І на максимальну висоту не можемо стрибнути».

У змаганні з бігу на 2 км із перешкодами найшвидше здолав перешкоди та суперників Костянтин Коляда. Хлопець розповів: «Треба по всій дистанції бігти рівно, щоби наблизитися до максимального результату. Через те, що в манежі холодно і нема суперників, темп був повільним».

У середу, 17 січня, атлети ще бігатимуть, штовхатимуть ядро і змагатимуться у потрійному стрибку. А наступного тижня відбудеться чемпіонат Львівщини серед юніорів.