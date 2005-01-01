Тисовець на Львівщині прийняв міжнародні рейтингові змагання з лижних перегонів

СпортМарічка Кулачковська, сьогодні, 15:23 6430

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У Тисовці на Львівщині завершилися рейтингові міжнародні FIS перегони лижників. На старт виходили атлети з України, Казахстану, Білорусі та Молдови. Попри те, що по Україні погода примхлива та нестабільна, на цій базі зима створила хороші умови для змагань.

У завершальний день змагань лижники кидали виклик суперникам у спринтерських перегонах класичним стилем. У цій дисципліні в боротьбу вступили більше півсотні чоловіків та жінок. Атлети мали здолати одне коло довжиною 1,5 км.

Крізь сито кваліфікації у чвертьфінал пробилися по 16 спортсменів. Із кожним раундом із протистояння вибували учасники з гіршими результатами. Фіналу дісталося 4 чоловіків та квартет жінок. Призерка спринтерської гонки Анна Шевченко зазначила: «Траса дуже тяжка. Рельєф дуже складний. Підйом складний. На світовому рівні не завжди такі складні траси, як тут».

На турнірі можна не лише заробити рейтингових очок. А й отримати додаткові шанси кваліфікуватися на Олімпіаду. Серед чоловіків найпрудкішим виявився представник Казахстану. До речі, ця країна відправила у Тисовець основний склад збірної, яка невдовзі виступатиме на зимових «Іграх п’яти кілець». Переможець серед чоловіків Микола Чеботко розповів: «Старався половину дистанції вперед не виходити. Зробив це аж на фінішному спуску. Тому що тут така своєрідна траса: хто перший виходить на спуск, той першим і приїжджає».

А от у жіночих перегонах шансів опоненткам не залишила українка Катерина Сердюк. Спортсменка зізналася: «Насправді, не мала багато сил. Вони були на залишку. В емоційному сенсі теж. Стартанула і розумію: розв’язка буде тільки на великому підйомі. Так і сталося. Ми туди доїхали, я почала атаку на цьому підйомі. І така ефектна розв’язка вийшла».

Анна Шевченко із Казахстану, яка фінішувала другою, зазначила: «Для нас була несподіванкою перемога українки. Вона, як ракета, промчала повз нас. Із чим вас і вітаю».

По завершенні цих змагань база не залишиться безлюдною. Адже 18 січня тут почнеться чемпіонат України із лижних перегонів серед юнаків та дівчат.

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