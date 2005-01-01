У Новояворівську проведуть відкритий чемпіонат області з фігурного катання

Участь візьмуть понад 300 учасників

27-28 січня на льодовій арені Новояворівська відбудеться відкритий чемпіонат Львівської області з фігурного катання на ковзанах серед юнаків та дівчат. Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

«Участь візьмуть понад 300 учасників з 14 регіонів України та команди гостей з Білорусі й Молдови. Головний суддя змагань - Тамара Цимбал з Дніпра», - інформують у ЛОДА.

Змагання відбудуться за двома категоріями: група «А» (діючі спортсмени, члени федерації) - одиночне катання, спортивні танці на льоду, спортивні пари та група «В» (аматорський клас) - одиночне катання.