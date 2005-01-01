Управління спорту розповіли, які масштабні змагання відбудуться у Львові в 2018-му

Відкриті Кубки Львова уже стали спортивним брендом нашого міста. Минулоріч їх провели понад чверть сотні. У 2018-му кількість цих турнірів може трохи скоротитися. Однак акцентуватимуть на якості. А ще мають за мету привабити якомога більше глядачів. Зараз можна подавати документи на проведення нових турнірів.

Начальник міського управління спорту Антон Нікулін розповів: «Будемо залучати як глядачів наших школярів для того, щоб робити промоцію, популяризацію виду спорту. І, можливо, після цього діти будуть хотіти записуватися в певні секції».

У 2018-му Львів на кілька днів стане столицею дужих хлопців. На «Арені Львів» планують провести чемпіонат світу зі стронгмену. Оновлений стадіон «Юність» готується прийняти поєдинок чемпіонату Європи між збірними України та Угорщини із регбі-15. Міжнародних стартів очікують кордодром у Стрию та мототрек у Червонограді.

Заступниця начальника обласного управління спорту Оксана Вацеба зазначила: «Міркуємо, що наші всі ігрові команди: і «Барком-Кажани», і «Галичанка», і «Енергія» привезуть до Львова єврокубки. «Галичанка» виступає у Балтійській лізі. А «Галицькі Леви2 – у Карпатській молодіжній хокейній лізі.

Цьогоріч наше місто продовжуватиме велотрадиції. У травні умільці осідлають «сталевих коней» на львівських «сотці та двохсотці». Піар-менеджер змагань Тетяна Лічман каже: «Взяти участь може кожен, хто має велосипед і бажання проїхати на ньому 100 кілометрів. Переможцями «Львівської Сотки» вважаються усі, хто фінішував упродовж 10 годин від старту».

А у червні тисячі однодумців гасатимуть Львовом на уже звичному напівмарафоні.