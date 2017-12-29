Львівське ватерпольне «Динамо» вийшло з відпустки і готується повертати чемпіонський титул

СпортМарічка Кулачковська, сьогодні, 16:35 1100

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Львівські ватерполісти вийшли на «малу воду» після новорічно-різдвяної перерви. Зараз «динамівці» втягуються у тренувальний режим, працюють із помірними навантаженнями. І готуються до великого плавання – третього туру чемпіонату України.

Капітан ватерполістів Олександр Дядюра зізнається: «Трішки хлопці скучили за тренуваннями. Бо на якийсь там день відпочинку прокидаєшся і розумієш, що чогось тобі не вистачає. Хочеться азарту, гри».

Зараз львівські ватерполісти на другому щаблі чемпіонату України. В активі мають таку ж кількість очок, як і збірна Харківської області. Однак гіршу різницю забитих та пропущених м’ячів в особистих зустрічах. Через місяць точитиметься боротьба у третьому турі Суперліги. Голкіпер «Динамо» Нестор Бабський розповідає, хто найбільше йому дошкуляє під час гри: «Дуже хитрий удар в Микити Апостола. І найпотужніший удар, напевно, в Абрамова. Їх найбільше треба остерігатися».

Серед завдань на рік – повернути чемпіонський титул, яким два сезони тому вони поступилися харків’янам. Наставник «Динамо» Олексій Шведов зазначив: «У нас зараз сформувався більш-менш стабільний колектив. І зараз, звісно, буде легше нам грати, ніж у попередніх двох турах. Бо гравці будуть один одного розуміти».

А у капітана «Динамо» ще й цілі у складі національної збірної. Олександр Дядюра зазначив: «У нас є непоганий шанс пройти в фінал чемпіонату Європи. Вже давно такого не було. Збірна хороша, хороші хлопці. Попри брак якихось зборів і коштів ми непогано зігралися. І я думаю, що можемо показати результат».

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