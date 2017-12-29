У Львові відбирають лучників-юніорів на чемпіонат світу

У Львові отаборилася юніорська збірна зі стрільби з лука. У місті стартував третій етап відбору на чемпіонат світу, який у лютому приймуть США.

Серед учасників змагань – Жанна Наумова, володарка ліцензії на юнацьку Олімпіаду. Попри те, що по віку вона – кадетка, дівчина – у лідерах серед старших колег. Дівчина розповіла: «У мене серед кадетів конкурентів майже немає. Є кілька дівчат, із якими я змагаюся, а далі майже нікого нема. А з юніорами в мене є стимул позмагатися».

На рубежі за зброю взялася дюжина лучників. Із них у наступний етап проб’ються четверо хлопців і стільки ж дівчат. Відбір у Львові ділиться на три частини і завершиться олімпійським раундом.

Львів’янин Олександр Панциру – серед тих, у кого дуже високі шанси опинитися у топі змагань. Спортсмен зізнається: «Для мене важливіше не відібратися, а добре постріляти і підготуватися до Юнацьких Олімпійських ігор».

Харків’янка Катерина Мазарчук розповіла: «18 метрів – така дистанція, де кожен може попасти. Тому тут дуже важливу роль відіграє досвід. Хто довше стріляє, той краще, рівніше йде. А ще впливають на результат знання себе і моральна стійкість у кожному вистрілі».

Після Львова на лучників чекає ще один практичний «іспит». Завершальний. Через тиждень у Сумах вони поміряються силами на національній першості у Сумах. Після цього сформують остаточний склад із шести «робін гудів».