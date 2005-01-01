Українська тенісистка Даяна Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів

Минулого тижня Ястремська вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA Premier

Українська 17-річна тенісистка Даяна Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів. Дівчина поліпшила свої позиції після того, як вийшла у фінал кваліфікації турніру серії WTA Premier в Австралії. Про це повідомляє XSport.

Наголошується, що американка Аманда Анісімова, яка до цього була лідером у рейтингу юніорів, тепер є на 5 позицій нижче українки у загальній кваліфікації. При таких показниках серед юніорів, Ястремська займає 177-ме місце в кваліфікації WTA, а Анісімова - 182-ге.

У першу двадцятку юніорів також потрапили дві інші українки: Катерина Завадська (№5) і Марта Костюк (№13). У загальному рейтингу WTA вони займають 236-те і 521-ше місця відповідно.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна почала рік з перемоги на престижному турнірі в Австралії і вдруге стала четвертою ракеткою світу.