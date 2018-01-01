Еліна Світоліна вдруге стала четвертою ракеткою світу

СпортЮлія Лавришин, сьогодні, 10:473090

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Еліна Світоліна вдруге стала четвертою ракеткою світу
Тенісистка Еліна Світоліна

Українка Еліна Світоліна піднялася з шостого на четвертий рядок в рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомила «Українська правда».

Після перемоги на турнірі в Брісбені Світоліна отримала 470 очок до заліку рейтингу WTA. Зараз в активі українки 5785 пунктів.

Четверту сходинку у рейтингу тенісисток Еліна Світоліна зайняла вдруге. На цій же позиції вона опинилася у серпні 2017 року після перемоги на турнірі Rogers Cup у Торонто. Тоді ж вона стала першою тенісисткою в історії WTA, якій вдалося взяти три титули поспіль на турнірах Premier 5 зі старту сезону.

Нагадаємо, на початку грудня 2017 року Еліна Світоліна знялась у відвертій фотосесії для чоловічого журналу XXL.

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