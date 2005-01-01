Світоліна виграла турнір у Австралії

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла турнір WTA Premier у австралійському Брісбені. У фіналі перша ракетка України без проблем розібралась з представницею Білорусі Олександрою Саснович, яка стала головною сенсацією турніру.

Суперниця українки не завдала Світоліній особливих проблем. Сам матч тривав трохи більше години. Перший сет закінчився з рахунком 6:2. У другому білоруска змогла взяти лише один гейм – 6:1.

Це перемога стала десятою для Світоліної у професійній кар’єрі. Завдяки цьому українка піднялася на четверте місце у рейтингу WTA.