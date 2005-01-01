Львівщина прийме чемпіонат України з лижних перегонів

СпортРоман Ганкевич, сьогодні, 14:201970

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Львівщина прийме чемпіонат України з лижних перегонів
фото Depositphotos
Чемпіонат з лижних перегонів триватиме на базі з 11 до 17 січня

У першій половині січня Навчально-спортивна база зимових видів спорту «Тисовець» Міністерства оборони України у Сколівському районі Львівщини прийматиме представницькі офіційні змагання з лижних перегонів. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.

Як зазначається, впродовж 12 - 14 січня відбудуться міжнародні рейтингові змагання за програмою FIS з лижних гонок, а з 11 до 17 січня триватиме чемпіонат України 2018 року з лижних гонок.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що з початку цього року у «Тисовці» відбулося відкриття реабілітаційного центру для військовослужбовців. Тепер навчально-спортивна база – це не лише центр зимових видів спорту міжнародного значення, а й відділ психологічної та фізкультурно-спортивної реабілітації для учасників АТО.

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У Тисовці відкрили реабілітаційний центр для військовослужбовців ZAXID.NET
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