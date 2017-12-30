У Тисовці відкрили реабілітаційний центр для військовослужбовців

На спортивно-навчальній базі Міністерства оборони України «Тисовець» відрили реабілітаційний центр для військових

За дорученням президента України і Верховного Головнокомандувача ЗСУ Петра Порошенка на спортивно-навчальній базі Міністерства оборони України «Тисовець», що у Сколівському районі Львівської області, відбулося відкриття реабілітаційного центру для військовослужбовців. Про це інформувала прес-служба Міністерства оборони.

Згідно з повідомленням, відтепер цей об’єкт – не лише центр зимових видів спорту міжнародного значення, а й відділ психологічної та фізкультурно-спортивної реабілітації для учасників АТО. Також у повідомленні йдеться, що відновлення інфраструктури та будівництво проходило під особистим контролем міністра оборони, генерала армії Степана Полторака.

Як зазначається, у закладі створена потужна медична інфраструктура, а відвідувачі матимуть можливість не тільки добре відпочити, а й пройти курс лікування та реабілітації. З військово-медичного клінічного центру Західного регіону на допомогу штатним працівникам медичного пункту бази відрядили лікарську бригаду. Бійці та їхні близькі зможуть пройти належне обстеження та отримати лікування – комплекс фізіотерапевтичних процедур, стоматологічну допомогу тощо.

У переддень Нового року Центр вже прийняв першу групу відпочивальників: десять родин військовослужбовців 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині відкрився Центр лікування тяжких травм хребта для вояків АТО. Він почав приймати пацієнтів з 26 грудня.