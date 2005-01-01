На Рівненщині відкрили Центр лікування тяжких травм хребта для вояків АТО

Центр отримав сучасну діагностичну апаратуру і тренарежи

В селищі Клевань Рівненської область на базі обласного госпіталю інвалідів війни відкрили центр лікування і реабілітації наслідків нейротравм на 50 ліжок. Про це повідомило «Радіо Свобода».

Наголошується, що пацієнти, які потребують тривалого лікування і відновлення, перебуватимуть в центрі до півроку. Їх будуть обслуговувати 40 медиків. Центр прийматиме нових пацієнтів з 26 грудня.

«Тут все організовано для того, щоб пацієнт міг пройти повну реабілітацію, зокрема, проживати в котеджах з рідними. Але коли вони виїжджають з цього чудового центру, то потрапляють у місто, де немає доступності для людей. Ми повинні вдосконалити будинку, вулиці, транспорт, тротуари, щоб вони мали фізичний доступ до всіх благ», – повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Рішення про те, який саме лікувальний заклад прийматиме на довготривалу реабілітацію спинальних хворих, Міністерство охорони здоров’я ухвалило після консультацій із самими бійцями, волонтерами та рідними поранених.

Центр отримав сучасну діагностичну апаратуру, тренажери, було проведено ремонт і переобладнання терапевтичного корпусу.

Для Центру придбали нове обладнання та зробили ремонт у старих приміщеннях

Як повідомляється, з 2014 року в Клеванському госпіталі вже пройшли лікування близько 2 тис. поранених на Донбасі захисників. Близько 40 мали важкі черепно-мозкові травми і пошкодження хребта.