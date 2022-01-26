У Львівській філармонії з 27 по 30 січня відбудеться серія концертів, присвячених дню народження Моцарта. Фестиваль, що став уже традиційним, об’єднає чотири концерти, що представлять різні грані музики віденського класика.

Вольфганг Амадей Моцарт народився 27 січня 1756 року. У день його 266-річчя у концерті «Mozart BirthDay 1.0» прозвучать три симфонії та концерт для двох фортепіано Моцарта. Гратиме Академічний симфонічний оркестр філармонії під батутою Теодора Кухара. Солісти –Катерина Тітова та Едґар Вірсоцкі.

У концерті «Mozart BirthDay 2.0» (28 січня) музиканти Академічного симфонічного оркестру філармонії продовжать відзначати День народження Моцарта під батутою Вінсента Козловського. У їх виконанні прозвучать Увертюра до опери «Чарівна флейта» та дві симфонії – Sinfonia Concertante (Концертна симфонія) та Симфонія №16 («Лінцька»).

Концерт «Mozart’s Power» (29 січня) музику австрійського композитора почуємо у виконанні оркестру «INSO-Львів». Дириґуватиме Віталій Протасов. Оркестр проведе слухачів трилогією останніх симфоній Моцарта.

«Mozart BirthDay 4.0» 30 січня завершить фестиваль. Звучатимуть усі п’ять скрипкових концертів композитора. Виконають їх молоді українській скрипалі- Дмитро Удовиченко, Богдан Шалига, Варвара Васильєва, Даніїл Гоноболін, Єва Рабчевська. Виступатимуть вони разом з Академічним камерним оркестром «Віртуози Львова» під орудою Сергія Бурка.

фото Анастасії Іванової