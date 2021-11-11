У програмі прозвучать твори Мендельсона, Дубюссі, Паганіні

Львівська національна філармонія ім. М. Скорика. 12 листопада запрошує на програму «Тисяча і одна ніч».

Слухачів очікує романтична історія кохання, зрад, придворних інтриг, втілена в увертюрі «Рюї Блаз» Фелікса Мендельсона, створеній до однойменної драми французького письменника Віктора Гюго, неймовірні пейзажі, за якими спостерігає античний Фавн із «Прелюдії» Клода Дебюссі.

Також ще раз можна буде згадати легенду про скрипаля, який заради слави і грошей продав душу дияволу. Саме цю історію часто «приписували» Нікколо Паганіні. Ще за життя вважали, що його здібності – надприродні. Прозвучить Перший скрипковий концерт композитора.

Завершить програму музична історія Шехерезади, яка щодня розповідає все нові й нові історії. Композиція Миколи Римського-Корсакова, створена на цей сюжет, стала одним з найпопулярніших симфонічних опусів за всю музичну історію.

Виконуватиме усі ці твори будуть скрипаль Марко Комонько, Академічний симфонічний оркестр філармонії та дириґент Гудні Емільсон.