Серед робіт на виставці – офорт роботи Рембрандта «Три дерева» (1643)

Львівська мистецька «Я Галерея» Павла Гудімова запрошує на виставку про дерева «Дендропарк». Нею галерея розпочинає серію проєктів, де мистецтво базується на феноменах природи. На виставці можна оглянути твори художників від 1960-их років до сучасних, а також репродукції класиків. Митці презентують власний погляд на дерева – їхній пошук особливої мови, осмислення сутності та образу дерев.

«Дерева – це завжди ритми, рухи, фактури та характери. Ми звикли до рослин і рідко звертаємо увагу на багатство форм та видів. Однак чутливе око художника чіпляється за характер і форму та прагне трансформувати це в мистецтво. Розуміємо, що це не може передати всього багатоканального стану природи, але художники переважно й не прагнуть цього, вони осмислюють сутність та образ дерев», – пояснюють концепції виставки.

Серед авторів, роботи яких представлені на виставці «Дендропарк», – художники Павло Бедзир, Яків Гніздовський, Карло Звіринський, Євген Лисик, Павло Маков, Альбіна Ялоза, Рембрандт ван Рейн, Мартін Шонгауер, Олександр Ранчуков, Богдан Гуляй, Петер Гельбих, Дмитро Молдованов, Сергій та Георгій Якутович, Микола Попов, Степан Голінчак, Юрій Смольський, Руслан Тремба, Василь Гудак, Володимир Патик, Сергій Адамович.

Художники завжди приділяли увагу темі дерев, навіть тоді, коли пейзаж не був самостійним жанром.

«Едемський сад у сюжеті про Адама і Єву та дерево пізнання зі Старого Завіту. Новозавітне Христове моління серед старих оливкових дерев Гетсиманського саду. Фламандські пейзажні та жанрові картини, сцени лісового полювання в салонних творах Гюстава Курбе. Але поступово саме дерева ставали головними героями й зосереджували на собі увагу. Три дерева чи безмежні рівнинні пейзажні офорти Рембрандта ван Рейна, романтичні напівмертві дерева Каспара Давіда Фрідріха, поступовий перехід до нового мистецтва і з’ява свіжих жанрів та методів включно з концептуалізмом виявили дивовижну філософську основу дерева як символу й теми. Представник “бідного мистецтва” Джузеппе Пенон більшу частину своєї карʼєри побудував на препаруванні чи перетворенні дерева на скульптуру та обʼєкт. А що в нашому мистецтві? На виставці ми пропонуємо кураторську добірку творів, де дерева є головними героями», – запросив куратор виставки Павло Гудімов.

Виставку «Дендропарк» можна оглянути з 18 липня по 13 жовтня у «Я Галерея Пентхаус» на вул. Зеленій, 20 (4 поверх) о 11:00-20:00 (понеділок вихідний).