Львівська «Галичанка» очолює Балтійську лігу після другого туру

У Львові відбувся II тур гандбольної Балтійської ліги. Завершальним протистоянням став матч між львівською «Галичанкою» і литовським «Egle».

Ефектно у падіннні Марина Коновалова відкриває рахунок у поєдинку. «Галичанка» без зайвої гостинності приймає литовок і впевнено нарощує перевагу. Гравчиням «Еgle» вдається результативно відповісти лише на 5-ій хвилині, реалізувавши пенальті. Поступово львів’янки залишають гостей із Вільнюса далеко позаду і на перерву йдуть із надкомфортним гандикапом — 20:9.

Гравчиня «Egle» Рената Ятулявіче розповідає: «Я не бачила раніше «Галичанки». Але знаю, що багато дівчат звідси грають в українській збірній. Це інший рівень. У нас багато молодих виконавиць, які вчаться. Сьогодні дав тренер усім пограти. Попереднього дня грали найсильніші, а цього разу дали всім показати себе».

По перерві відновити інтригу литовкам не вдається. Скоротити відставання у понад 10 м’ячів надто складно. Однак суперниці грають дуже жорстко, тож легкою прогулянкою цей поєдинок не назвеш. «Галичанка» Тетяна Поляк зазначає: «Литовки нічого не боялися. Вони жорстоко з нами грали, можна навіть так сказати. У другому таймі вийшли трохи молодші гандболістки, але вони теж боролися, жорстко грали в захисті».

П’ятиразові чемпіонки України доводять гру до переможного завершення. 36:17 — безкомпромісно беруть гору підопічні Тетяни Штефан.

У другому турі Балтійської ліги «Галичанка» залишила яскравий слід. Наші гандболістки спершу обіграли «Городнічанку» з білоруського Гродно. Тоді розписали нічию із мінським БНТУ. А потім виявились сильнішими за «Жальгіріс» із литовського Каунасу.

«Галичанка» Юлія Головко каже: «Важкою була стартова гра. Тому що це наша перша гра цьогоріч. Але ми постаралися і перемогли».

Зараз львів’янки вмостилися на найвищому щаблі таблиці міжнародного турніру.