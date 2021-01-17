Львівський гандбольний клуб «Галичанка» зумів вийти до стадії чвертьфіналу Кубка ЄГФ. У матчах за путівку до наступного раунду українки двічі здолали білоруську «Вікторією-Берестіє».

Етап 1/8 фіналу Кубка ЄГФ складався з двох матчів. Але за домовленістю з білоруською командою, обидві ігри дівчата провели у Львові.

Особливої уваги цьому протистоянню додавало те, що теперішній тренер «Вікторія-Берестіє» – Василь Козар, що свого часу тренував і львівський клуб.

Перша гра для гандболісток «Галичанки» видалася доволі неоднозначною. Після вдалого початку зустрічі вони віддали ініціативу суперницям. Тож на перерву пішли за рахунку 14:18 на користь білоруського клубу.

Виправити ситуацію вдалося у другому таймі. Львів’янки діяли значно активніше, зуміли спочатку зрівняти рахунок, а потім й вийти вперед. У підсумку перемога 32:26.

У другому матчі, який відбувся у неділю, 17 січня, «Галичанка» вирішила не повторювати помилок попереднього матчу. Вони впевнено відіграли у захисті, тому на перерву пішли за комфортної переваги 16:9.

У другому таймі «Галичанка» лише збільшила відрив. Тож фінальний свисток зафіксував перемогу 29:26. «Галичанка» виходить у чвертьфінал Кубка ЄГФ.