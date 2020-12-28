27 грудня розіграли Суперкубок України з волейболу. Його вчетверте поспіль виграв львівський клуб «Барком-Кажани».

За трофей «Кажани» змагалися проти «Житичі-ПНУ» із Житомира. Саме цей клуб на початку року вирвав у «Кажанів» перемогу у боротьбі за Кубок України з волейболу.

Цього разу між командами була запекла боротьба. Хоч переможець визначився у трьох сетах, але гра тривала понад годину. Львівській команді вдалося здобути впевнену перемогу 3:0 (26:24, 25:23, 25:20).

Кращим гравцем матчу став Антон Кафарена з «Барком-Кажанів».