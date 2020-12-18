На «Арені Львів» збірна України не програла жодного матчу

Виконком Української асоціації футболу погодив проведення у Львові домашніх матчів національної збірної України з командами Фінляндії та Казахстану у відборі на Чемпіонат світу 2022.

Як повідомила 18 грудня прес-служба УАФ, 28 березня 2021 року стадіон «Арена Львів» прийме матч Україна – Фінляндія, а 31 березня 2021 року – Україна – Казахстан.

Проведення перших двох матчів відбору на ЧС-2022 у Львові ініціював президент УАФ Андрій Павелко за погодження тренерського штабу. Стадіон «Арена Львів» вважається фартовим для збірної України, оскільки вона тут не програвала жодного матчу: 11 матчів виграла і два зіграла внічию.

Нагадаємо, що суперниками української збірної у групі відбору також є чинні чемпіони світу збірна Франції, а також збірна Боснії та Герцеговини.