Львівська гімнастка Христина Погранична здобула чотири медалі на Чемпіонаті Європи

Три срібних і одну бронзову медалі виборола лідерка національної юніорської збірної

Львів’янка Христина Погранична здобула чотири медалі на Чемпіонаті Європи. Три срібних і одну бронзову медалі виборола лідерка національної юніорської збірної на континентальній першості в іспанській Ґвадалахарі, яка тривала 1-3 червня.

У перші два дні змагань Погранична чудово виступила в кваліфікаційних змаганнях і вийшла у всі чотири фінали. Високі оцінки Христини вивели українську збірну на друге місце в командному заліку.

У фіналах, де змагались по одній гімнастці від країни у кожному виді, Погранична здобула ще дві срібних та одну бронзову нагороди.

Таким чином, львів‘янка здобула найбільшу кількість медалей серед усіх учасниць нинішнього Чемпіонату Європи. І це стало вагомим внеском львівського тандему – Христини Пограничної та її тренерки Ірини Рудої в історію українського спорту.