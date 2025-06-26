За комплекс споруд із ангаром на Хмельниччині змагалися 9 учасників

У селі Стригани Шепетівського району відбувся аукціон з продажу комплексу споруд із ангаром. Переможною у третьому раунді стала ставка ТОВ «Галицька деревообробна компанія», яке запропонувало за об’єкт 12 млн грн, що у понад 60 разів перевищило початкову ціну.

Регіональне відділення Фонду держмайна виставило комплекс на приватизацію 6 червня 2025 року. Стартова ціна лоту становила 196 358 грн. В описі об’єкту вказали, що він розташований на вулиці Лісній в селі Стригани Шепетівського району й має загальну площу 8246 м2. Окрім ангару, переможець отримає комплекс будівель та споруд, серед яких: декілька цехів, котельні, гараж, склад, навіси для зберігання готової продукції тощо.

Онлайн-аукціон відбувся 26 червня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли девʼять учасників. Переможною стала ставка ТОВ «Галицька деревообробна компанія», яке запропонувало 12 млн грн. Як йдеться у протоколі електронних торгів, окрім заявленої суми підприємець також має виплатити ПДВ – 2,4 млн грн.

Попит на сімейне житло зростає – покупці шукають не стільки площу, скільки умови для стабільного побуту. У відповідь з’являються формати, що враховують безпечні подвір’я, близькість до шкіл та інфраструктуру “все поруч”. Один із прикладів такого підходу – концепція Riel Family Style, яку РІЕЛ наразі втілює у проєкті ЖК Father у Львові.

Додамо, що за даними YouСontrol, ТОВ «Галицька деревообробна компанія» зареєстроване 2016 року у місті Жовква Львівської області. Компанія спеціалізується на лісопильному та стругальному виробництві. Власником бізнесу вказаний Мартін Вовк, а директором – Олександра Ділай.