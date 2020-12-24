Уперше виставлену на онлайн-аукціон в Україні золоторудну ділянку купила зареєстрована у Львові компанія «Спис Україна», кінцевим власником якої є громадянин Туреччини Чакмак Фират.

Вперше за всю історію України Державна служба геології та надр запропонувала на відкриті електронні торги продаж спецдозволу на ділянку з покладами золота. Ділянку для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки строком на п’ять років придбало ТОВ «Спис Україна», яке заплатило за лот 5,73 млн грн при стартовій ціні в 4,4 млн грн. Про це повідомили в прес-службі відомства.

За даними YouControl, ТОВ «Спис Україна» зареєстроване у Львові 10 років тому як холдингова компанія. Інші види діяльності – купівля та продаж власного нерухомого майна, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Її статутний капітал складає 869 грн. Власником компанії вказаний громадянин Туреччини Чакмак Фират, який також є співвласником закреєстрованої на Львівщині деревообробної компанії «ВУД ІНДАСТРІС» та керівником цілої низки компаній у сфері альтернативної енергетики.

Загалом на електронні торги було виставлено продаж 13 спеціальних дозволів з покладами підземних вод, бурштину, марганцевих руд і золота, а також лужних каолінів і опоки. Під час конкурентної боротьби загальна вартість лотів зросла в шість разів – з 6,5 до 38,4 мільйона гривень.

Найбільше зростання продемонстрував лот із покладами марганцевих руд. За право користуватися надрами змагалося сім учасників. Вартість продажу лоту зросла в понад 53 рази – до 10 мільйонів гривень.