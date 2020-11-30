На аукціоні Sotheby`s продають авторську копію театральної завіси «Парнас» Львівської Опери
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На аукціоні Sotheby`s виставлено на продаж театральну завісу «Парнас» польського художника Генрика Семирадського з Львівської Опери. Звичайно, йдеться про зменшену копію, яку виконав сам художник. Її оціночна вартість (естімейт) становить 400-600 тис. фунтів стерлінгів. Інформація про це оприлюднена на сайті аукціонного дому.
Нагадаємо, що оригінал картини вже понад 100 років зберігається у Львівській національній опері. Її розміри становлять 6х9 м. Її ж зменшена копія (91х147 см), яку виставили на аукціон вперше, була створена художником вже після написання повнорозмірної картини.
Композиція, написана олією на полотні, є майже точною репродукцією першої версії. Вона є унікальним прикладом використання художником фототехніки під час виконання своїх робіт, розповідають у львівському театрі.
Там також наголошують, що побачити оригінальну завісу «Парнас» Генрика Семирадського мають ексклюзивну можливість лише глядачі Львівської національної опери.
Побачити оригінал завіси можна у театрі щонеділі
Поруч зі своїми робочими колегами-завісами, протипожежною й антрактною, завіса «Парнас» є суто декоративною.
Генріх Семирадський, проживаючи в Італії, малював її, на замовлення архітектора Зиґмунта Ґорґолевського, саме для львівського театру. Однак на відкриття нової споруди, призначеного на 4 жовтня 1900 р., вона не встигла, затримавшись на виставках у Римі й Варшаві. Із монументальним полотном «Парнас» глядачі познайомилися 13 січня 1901 р. Відтоді унікальний твір талановитого художника є частиною інтер’єру залу. На думку мистецтвознавців, «Парнас» належить до десятки найважливіших монументальних живописних полотен Львова.
Декоративна завіса «Парнас» представлена для огляду кожної неділі перед вечірньою виставою.
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