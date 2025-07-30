Сестра Марія (Слєпченко) є настоятелькою монастиря контемплятивних редемптористок

Львівська композиторка перемогла на міжнародному конкурсі. Марія Слєпченко здобула ґран-прі International Youth Music Competitions у США. Ораторію Canticum Canticorum («Пісня Пісень») львів’янки Марії Слєпченко відзначили найвищою нагородою в категорії симфонічних та хорових творів у американському конкурсі IYMC. Нагородження лауреатів відбудеться наприкінці серпня в Нью-Йорку.

Прикметно, що поданий на конкурс запис також здійснили львівські виконавці та колективи: Львівська академічна хорова капела «Дударик», хор «Глорія» Львівської філармонії, симфонічний оркестр Львівської філармонії, солісти: Софія Соловій і Юрій Йосифович, диригенти Дмитро Кацал та Юрій Бервецький.

Сестра Марія (Слєпченко) є настоятелькою монастиря контемплятивних редемптористок. Навчалася у Львівській спеціальній музичній школі ім. Соломії Крушельницької, певний час вивчала композицію в класі Мирослава Скорика у Львівській національній музичній академії. Обравши духовне покликання, продовжує активно творити, її композиції як релігійного, так і світського змісту часто виконують у Львові та за кордоном. Марія Слєпченко вже є лауреаткою міжнародного конкурсу композиторів у Відні (Австрія) та конкурсу композиторів ім.Яна Сібеліуса у Гельсінкі (Фінляндія).