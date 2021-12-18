Завдяки цьому апарату вдалося врятувати сотні дитячих життів. Тепер врятованих маленьких пацієнтів буде ще більше

Маленькі пацієнти Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, який ще називають «чорнобильською лікарнею» отримали надзвичайно цінний подарунок напередодні свята св. Миколая – апарат ««Prismaflex». У критичні моменти він допоможе врятувати життя дітям не лише з Львівщини. а всього західного регіону. Його вартість – понад 850 тисяч гривень.

Цей апарат використовують у відділенні реанімації та інтенсивної терапії для порятунку дітей, життя яких опинилося під загрозою: з різноманітними ускладненнями захворювань нирок, легень, серця та печінки, інфекційних процесів, з гострими отруєннями тощо.

Оскільки відділення анестезіології та інтенсивної терапії Центу – єдине у західному регіоні , яке надає медичну допомогу дітям шляхом використання екстракорпоральних методів детоксикації, зокрема і апаратом Prismaflex, то сюди потрапляють діти у критичних станах з різних областей.

«Уперше у Львові такий апарат з’явився близько 10 років тому. За цей час вдалося врятувати сотні маленьких життів. Та із збільшенням потоку пацієнтів із проблемами ниркової, печінкової, та серцевої недостатності, у нас виникла потреба у придбанні другого апарата для проведення низькопотокових процедур гемокорекції. Виникали ситуації, що одночасно підключення до апарата потребували двоє діток, і ми змушені були приймати нелегкі рішення», – каже завідувач відділення реанімації Центру Роман Собко.

Завдяки такому апарату лікарям нещодавно вдалося врятувати життя 16-річному хлопцеві, в якого після перенесеного коронавірусу виникло ускладнення – мультистстемний запальний синдром. Його госпіталізували до лікарні у критчному стані: в мозковій комі, із нирковою, печінковою, серцевою, дихальною недостатністю, важкою тромбоцитопенією та важкою коагулопатією. І завдяки вчасно поставленому діагнозу та правильному лікуванні, зокрема з використанням апарата «Prismaflex», лікарям вдалося врятувати хлопця.

Другий апарат «Prismaflex» Центр придбав за кошти, виділені Львівською обласною радою. Його вартість – 852 995 тис грн. Тепер врятованих дітей буде ще більше і не лише з Львівщини, а й інших областей, адже такий апарат є не у кожній області.