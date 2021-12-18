Львівська лікарня купила апарат «Prismaflex» вартістю понад 850 тис. грн
Він допоможе врятувати життя дітям не лише з Львівщини, а й західних областей України
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Маленькі пацієнти Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, який ще називають «чорнобильською лікарнею» отримали надзвичайно цінний подарунок напередодні свята св. Миколая – апарат ««Prismaflex». У критичні моменти він допоможе врятувати життя дітям не лише з Львівщини. а всього західного регіону. Його вартість – понад 850 тисяч гривень.
Цей апарат використовують у відділенні реанімації та інтенсивної терапії для порятунку дітей, життя яких опинилося під загрозою: з різноманітними ускладненнями захворювань нирок, легень, серця та печінки, інфекційних процесів, з гострими отруєннями тощо.
Оскільки відділення анестезіології та інтенсивної терапії Центу – єдине у західному регіоні , яке надає медичну допомогу дітям шляхом використання екстракорпоральних методів детоксикації, зокрема і апаратом Prismaflex, то сюди потрапляють діти у критичних станах з різних областей.
«Уперше у Львові такий апарат з’явився близько 10 років тому. За цей час вдалося врятувати сотні маленьких життів. Та із збільшенням потоку пацієнтів із проблемами ниркової, печінкової, та серцевої недостатності, у нас виникла потреба у придбанні другого апарата для проведення низькопотокових процедур гемокорекції. Виникали ситуації, що одночасно підключення до апарата потребували двоє діток, і ми змушені були приймати нелегкі рішення», – каже завідувач відділення реанімації Центру Роман Собко.
Завдяки такому апарату лікарям нещодавно вдалося врятувати життя 16-річному хлопцеві, в якого після перенесеного коронавірусу виникло ускладнення – мультистстемний запальний синдром. Його госпіталізували до лікарні у критчному стані: в мозковій комі, із нирковою, печінковою, серцевою, дихальною недостатністю, важкою тромбоцитопенією та важкою коагулопатією. І завдяки вчасно поставленому діагнозу та правильному лікуванні, зокрема з використанням апарата «Prismaflex», лікарям вдалося врятувати хлопця.
Другий апарат «Prismaflex» Центр придбав за кошти, виділені Львівською обласною радою. Його вартість – 852 995 тис грн. Тепер врятованих дітей буде ще більше і не лише з Львівщини, а й інших областей, адже такий апарат є не у кожній області.