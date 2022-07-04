У львівській лікарні за півроку проведено 37 пересадок органів

За 6 місяців 2022 року в Україні проведено 136 операцій з трансплантації органів, що на 10 більше, ніж за аналогічний період 2021 року. З цієї кількості 12 трансплантацій виконано дітям (9 нирок та 3 печінки). Минулого тижня уряд продовжив дію пілотного проекту з трансплантації органів до кінця 2023 року, а до закладів охорони здоров’я і наукових установ, що виявили бажання стати учасниками пілоту, запроваджено нові критерії, принаймні одному з яких має відповідати потенційний учасник, повідомив у Facebook міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Прийнята постанова також передбачає передачу повноважень щодо укладання договорів з трансплантації до спеціалізованої держустанови «Український центр трансплант-координації» і придбання для неї медвиробів, призначених для збільшення допустимого часу холодової ішемії трансплантату», – написаав Віктор Ляшко.

В Україні продовжили проводити трансплантацію органів навіть попри війну. За 6 місяців 2022 року в Україні виконано 136 трансплантацій органів, що на 10 трансплантацій більше, ніж торік (за 6 місяців 2021 року проведено 126 пересадок). Із цієї кількості 12 трансплантацій виконано дітям (9 нирок та 3 печінки).

За словами міністра, за півроку проведено 99 трансплантацій нирки, 24 трансплантації печінки, 13 трансплантацій серця (у 2021 за цей період було зроблено 11 трансплантацій серця, у 2020 році за весь рік було зроблено 9 трансплантацій серця, до 2019 за всю історію незалежності було виконано 8 трансплантацій серця).

«Також є заклад, який вперше почав виконувати трансплантації уже після 24.02.2022 і відразу вийшов на 5 місце за загальною кількістю операцій. Це Волинська обласна клінічна лікарня (в пілоті виконали 10 трансплантацій, 5 від живого родинного, 5 від посмертного донора)», – повідомив очільник відомства.

Лідерами за кількістю виконаних операцій є: