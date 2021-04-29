Генеральний консул Чехії Павел Пешек ознайомився з роботою лікарні

У четвер, 29 квітня, генеральний консул Чехії у Львові Павел Пешек відвідав львівську Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Він презентував нове медичне обладнання, яке лікарня отримала завдяки програмі уряду Чеської Республіки «Гуманітарна відповідь на пандемію COVID-19», повідомила прес-служба ЛМР.

«У зв’язку з пандемією минулого року чеський уряд вирішив виділити кошти для декількох країн-партнерів, в тому числі і України, щоб допомогти у боротьбі з пандемією. В межах цієї допомоги чеський уряд виділив приблизно 6 млн грн на обладнання для лікарні швидкої допомоги Львова. Сподіваюсь, що це обладнання буде корисним під час пандемії і буде внеском для майбутнього розвитку лікарні. Будемо співпрацювати й надалі», - зазначив Генеральний Консул Чехії у Львові Павел Пешек.

Міністерство закордонних справ Чеської республіки та Благодійний фонд «Невідкладна медична допомога» уклали договір про надання цільової фінансової допомоги. Благодійники придбали для лікарні медичне обладнання чеського виробництва: велику мийно-дезінфекційну машину, 12 електрокоагуляторів, біохімічний та гематологічний аналізатори.

Ще не все обладнання, яке отримала лікарня, розпаковане. Його розпакують у день встановлення

«Ми дякуємо уряду Чехії, тому що наша лікарня – одна із трьох, які перемогли в цьому проекті і отримали чеське обладнання. Це обладнання для повсякденної роботи лікарні – для аналізів, оперативних втручань і мийки інструментів. Нам навіть треба декілька таких мийних машин, тому що кількість операцій в лікарні збільшилася в рази – щодня маємо близько 50-60 відкритих операцій. А до кінця року ми плануємо відкрити ще 10 нових операційних, і потім ще 10. Тому обладнання дуже потрібне лікарні. Дякуємо, що вдалося виграти цей грант, і будемо просити про наступну співпрацю, щоб це обладнання примножити»,– повідомив керівник лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук.