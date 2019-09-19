Львівська мерія отримає 1,2 млрд грн позики на ремонт міських вулиць

ЕкономікаКатерина Родак, сьогодні, 12:146992

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Львівська мерія отримає 1,2 млрд грн позики на ремонт міських вулиць
фото ЛМР
Запозичені гроші мерія вкладе у ремонт доріг та комунікацій (на фото - ескізний проект вул. Бандери)

Під час засідання сесії Львівської міської ради 19 вересня депутати погодили суми позик, які мерія отримає протягом 2019-2020 років. Також депутати погодили перелік робіт, які будуть виконуватись за позичені гроші.

Мова йде про запозичення коштів на розвиток міської інфраструктури. У 2019 році такі запозичення становлять 300 млн грн, у 2020 – 900 млн грн. Мерія має погасити ці позики до кінця 2025 року. Відсоткова ставка за користування цими коштами не має становити більше 19% річних.

Запозичені кошти витратять на реконструкцію вул. Шевченка, вул. Бандери, вул. Хмельницького, вул. Вітовського, перехрестя Сахарова–Нечуй-Левицького–Коперника–Вітовського–Героїв Майдану, вул. Хуторівки, вул. Данила Апостола, вул. Курмановича, вул. Замарстинівської, вул. Чернівецької, завершення пл. Двірцевої, вул. Личаківської (від вул. Букової до межі міста), вул. Івасюка у Винниках, будівництво гравійної дороги від західного обходу Львова до житлового масиву «Білогорща». Також мер Львова Андрій Садовий під час розгляду цього питання попросив внести у цей перелік будівництво продовження вул. Ряшівської.

Окрім того, за кредитні кошти реконструюють трамвайні колії на вул. Сахарова та вул. Княгині Ольги і збудують міст на Княгині Ольги-Науковій.

Перелік запозичень міської ради Львова має ще погодити Міністерство фінансів України, після цього мерія зможе розпочати співпрацю з установами, які надають позики.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що міська рада погодила 24 млн євро кредиту для закупівлі нового громадського транспорту.

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