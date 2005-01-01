Львівська мерія уклала перелік територій, які обслуговує кожна школа

У п’ятницю, 23 березня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік територій, закріплених за навчальними закладами міста. Відтепер першочергово до перших класів школи прийматимуть дітей, які живуть на закріпленій за цією школою території.

«У зв’язку із прийняттям нового законодавства про освіту, кожна школа має територію обслуговування, з якої до першого класу мають зараховувати дітей першочергово», – розповіла начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Начальниця управління освіти також уточнила, що батьки можуть віддати дітей до інших шкіл, але лише якщо в них є вільні місця.

«У законі є й норма про те, що батьки мають право на вибір закладу освіти для своєї дитини. Тож батьки можуть звертатися до шкіл за межами територіальної прив’язки, однак їх дітей приймуть лише в тому випадку, якщо там будуть вільні місця, адже школа зобов’язана прийняти усіх дітей зі своєї території обслуговування. Також першочергове право на зарахування мають право діти, чиї брати і сестри вже навчаються у школі, діти працівників шкіл та внутрішньо переміщені особи», – зазначила Довганик.