Аудитори вважають, що Сихівська і Галицька адміністрації видавала премії та зарпати комунальникам, тоді як за ці гроші мала б купити спецтехніку

Львівська мерія назвала абсурдними та безпідставними висновки Держаудитслужби про перевірку діяльності Сихівської та Галицької районних адміністрацій. Аудитори після перевірок зарахували до фінансових порушень витрати на прибирання вулиць від снігу та премії двірників, які ті отримували у період пікових опадів взимку та дезінфекцію вулиць під час карантину.

У четвер, 5 серпня, у прес-службі Львівської міської ради повідомили, що зауваження Держаудитслужби райадміністрації будуть оскаржувати в суді.

«Наші районні адміністрації через абсолютно безпідставні зауваження аудиторів, замість поточної роботи і забезпечення якісних послуг мешканцям, займаються оскарженнями у судах. Виявляється, фахівці Держаудитслужби мають зауваження до того, що районні адміністрації посипали взимку вулиці піскосумішшю, а двірникам, які у рік пандемії працювали з подвійним навантаженням, виплатили додаткові премії. Аудитори вимагають, аби двірники повернули ці премії. Переконаний, всі ці зауваження наші юристи "розіб`ють" у суді», – розповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець. Варто зауважити, що в офіційному прес-релізі аудиторів вимоги про повернення премій немає.

Керівник Галицької райадміністрації Андрій Зозуля каже, що спрогнозувати взимку, коли необхідно випускати спецтехніку для прибирання вулиць, тому необхідно було організувати чергування спецтехніки.

«Ми всі знаємо, які у нас погодні умови, коли вдень може бути плюс, а вночі різко мінус. Місто зобов'язане забезпечувати чергування техніки, аби при найменших погіршеннях погодних умов, була змога посипати вулиці від ожеледі. Це питання безпеки. І тут ми можемо ставити питання до аудиторів, що вони пропонують – нехтувати безпекою всього міста, коли майже щодня ми отримували штормові попередження від синоптиків? Також є питання, що останні три-чотири перевірки не вважали таку діяльність порушенням жодного разу не було написано зауважень. І що цікаво, саме цю закупівлю держаудитслужба перевіряла, зауважень не було», – сказав Андрій Зозуля.

Щодо поповнення статутних капіталів комунальних підприємств, то, за словами Андрія Зозулі, премії двірникам виплачували тому, що їхнє навантаження в ковідний 2020 рік значно зросло через дезінфекцію вулиць, миття зупинок тощо.

3 серпня у Держаудитслужбі повідомили, що під час перевірки фінансово-господарської діяльності в Сихівській та Галицькій районних адміністраціях ЛМР виявили порушення на загальну суму 49,3 млн грн. Держаудитори перевіряли фінансово-господарську діяльність Сихівської РА у період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2020 року, а Галицької РА – з 1 січня 2018 року до 28 лютого 2021 року. «Сихівська РА виплатила 11,9 млн грн та Галицька РА – 10,5 млн грн за чергування спеціальної техніки для зимового утримання вулиць. Фактично машини простоювали в гаражах в очікуванні на погіршення погодних умов для подальшого механізованого прибирання території. Тоді як за роботу спецтехніки, тобто фактичне прибирання, Галицька РА сплатила 5,8 млн грн та Сихівська РА – 14,7 млн грн. Водночас з 11,9 млн грн, сплачених Сихівською РА за чергування спецтехніки, майже 2,4 млн грн витрачено понад обсяги, визначені плановим кошторисом», – йдеться у повідомленні Західного офісу Держаудитслужби.

Порушенням Держаудитслужба тако визнала додаткові премії та матеріальну допомогу працівникам уомунальних підприємств. Зокрема від початку пандемії у Львові почали виплачувати додаткові премії двірникам, які посилено займалися санітарним прибиранням міста. Однак аудитори вважають, що за гроші, витрачені на премії, міська рада мала купити спецтехніку для прибирання міста.

«Галицька РА зайво витратила понад 0,7 млн грн на оплату за посипання вулиць протиожеледними матеріалами за температури вище нуля, утримання зелених насаджень. Крім того, понад 0,5 млн грн витрачено неефективно: не забезпечено догляду за висадженими зеленими насадженнями, що призвело їх втрат», – пояснюють аудитори.

Ще одне порушення виявили під час будівництва сухого фонтану на просп. Свободи. За обрахунками аудиторів, Галицька РА переплатила майже 0,5 млн грн.