Львівська міськрада оголосила конкурс на оренду місць для продажу кавунів

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На конкурс виставили 24 місця для торгівлі баштанними культурами

Львівська міська рада оголосила конкурс на визначення орендарів місць для сезонної торгівлі баштанними культурами на території, повідомили в прес-службі ЛМР.

На конкурс виставили 24 місця для торгівлі баштанними культурами за такими адресами:

Залізничний район

вул. Суботівська, 7

вул. Кульпарківська, 174

вул. Городоцька — вул. Збиральна

вул. Суботівська (кінцева троллейбуса № 12) — вул. Роксолани, 24

вул. Є. Патона, 2/2

вул. Широка — вул. Низинна, 2

Личаківський район

вул. Личаківська – вул. Тракт Глинянський

вул. Китайська – вул. Пасічна

вул. Вашингтона, 5−5а

вул. Медової Печери – вул. Пасічна

вул. Новознесенська — вул. Ковельська

вул. Пасічна, 96

Сихівський район

просп. Червоної Калини, 40−42

вул. Кос-Анатольського, 18−22

Франківський район

вул. Пулюя, 2

вул. Наукова, 11

вул. Володимира Великого, 59В

Шевченківський район

вул. Промислова (кінцева зупинка трамвая №6)

вул. Мазепи – вул. Пилипа Орлика

вул. Липинського, 60

просп. Чорновола, 67А (біля ринку ТзОВ «Старий лицар»)

вул. Богдана Хмельницького (на виїзді зі Львова)

вул. Величковського, 6-8 (між будинками)

вул. Шевченка, 358

Претендентам для участі у конкурсі необхідно подати до Центру надання адміністративних послуг документи, з переліком яких можна ознайомитись на сайті ЛМР.