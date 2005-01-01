Львівська міськрада оголосила конкурс на оренду місць для продажу кавунів

На конкурс виставили 24 місця для торгівлі баштанними культурами
Львівська міська рада оголосила конкурс на визначення орендарів місць для сезонної торгівлі баштанними культурами на території, повідомили в прес-службі ЛМР.
На конкурс виставили 24 місця для торгівлі баштанними культурами за такими адресами:
Залізничний район
- вул. Суботівська, 7
- вул. Кульпарківська, 174
- вул. Городоцька — вул. Збиральна
- вул. Суботівська (кінцева троллейбуса № 12) — вул. Роксолани, 24
- вул. Є. Патона, 2/2
- вул. Широка — вул. Низинна, 2
Личаківський район
- вул. Личаківська – вул. Тракт Глинянський
- вул. Китайська – вул. Пасічна
- вул. Вашингтона, 5−5а
- вул. Медової Печери – вул. Пасічна
- вул. Новознесенська — вул. Ковельська
- вул. Пасічна, 96
Сихівський район
- просп. Червоної Калини, 40−42
- вул. Кос-Анатольського, 18−22
Франківський район
- вул. Пулюя, 2
- вул. Наукова, 11
- вул. Володимира Великого, 59В
Шевченківський район
- вул. Промислова (кінцева зупинка трамвая №6)
- вул. Мазепи – вул. Пилипа Орлика
- вул. Липинського, 60
- просп. Чорновола, 67А (біля ринку ТзОВ «Старий лицар»)
- вул. Богдана Хмельницького (на виїзді зі Львова)
- вул. Величковського, 6-8 (між будинками)
- вул. Шевченка, 358
Претендентам для участі у конкурсі необхідно подати до Центру надання адміністративних послуг документи, з переліком яких можна ознайомитись на сайті ЛМР.
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