Львівська міськрада оголосила конкурс на оренду місць для продажу кавунів

ЕкономікаІ.Р., 4 червня2120

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Львівська міськрада оголосила конкурс на оренду місць для продажу кавунів
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На конкурс виставили 24 місця для торгівлі баштанними культурами

Львівська міська рада оголосила конкурс на визначення орендарів місць для сезонної торгівлі баштанними культурами на території, повідомили в прес-службі ЛМР.

На конкурс виставили 24 місця для торгівлі баштанними культурами за такими адресами:

Залізничний район

  • вул. Суботівська, 7
  • вул. Кульпарківська, 174
  • вул. Городоцька — вул. Збиральна
  • вул. Суботівська (кінцева троллейбуса № 12) — вул. Роксолани, 24
  • вул. Є. Патона, 2/2
  • вул. Широка — вул. Низинна, 2

Личаківський район

  • вул. Личаківська – вул. Тракт Глинянський
  • вул. Китайська – вул. Пасічна
  • вул. Вашингтона, 5−5а
  • вул. Медової Печери – вул. Пасічна
  • вул. Новознесенська — вул. Ковельська
  • вул. Пасічна, 96

Сихівський район

  • просп. Червоної Калини, 40−42
  • вул. Кос-Анатольського, 18−22

Франківський район

  • вул. Пулюя, 2
  • вул. Наукова, 11
  • вул. Володимира Великого, 59В

Шевченківський район

  • вул. Промислова (кінцева зупинка трамвая №6)
  • вул. Мазепи – вул. Пилипа Орлика
  • вул. Липинського, 60
  • просп. Чорновола, 67А (біля ринку ТзОВ «Старий лицар»)
  • вул. Богдана Хмельницького (на виїзді зі Львова)
  • вул. Величковського, 6-8 (між будинками)
  • вул. Шевченка, 358

Претендентам для участі у конкурсі необхідно подати до Центру надання адміністративних послуг документи, з переліком яких можна ознайомитись на сайті ЛМР.

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