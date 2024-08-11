Приміщення на пл. Теодора, 5 продали за 1,2 млн грн

Управління комунальної власності Львівської міської ради продало приміщення у центрі Львова за 1,2 млн грн. Нерухомість придбав підприємець Роман Паньків.

Йдеться про нежитлове приміщення першого поверху площею 25,9 м2 на пл. Святого Теодора, 5. Приміщення не перебуває в оренді та не є частиною памʼятки культурної спадщини.

Майно виставили на аукціон 30 червня через онлайн-платформу Prozorro.Продажі зі стартовою ціною 1,2 млн грн. Аукціон провели 16 липня. Участь у торгах взяв єдиний учасник – місцевий підприємець Роман Паньків, який зголосився купити приміщення за майже стартовою ціною. Вартість квадратного метра становить 47,3 тис. грн або 1,1 тис. доларів за актуальним курсом НБУ. 24 липня управління комунальної власності уклало з Романом Паньківим договір купівлі-продажу.

Приміщення на пл. Святого Теодора, 5 фігурувало в «Афері століття», коли десятки комунальних приміщень Львова незаконно перейшли у власність двох львівських підприємиць Ірини Сандул та Людмили Малькової. Відчуження комунального майна відбувалось за шахрайською схемою. У 2017 році міська рада через суд повернула приміщення площею 25,9 м2 на пл. Святого Теодора.