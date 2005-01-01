Львівська міськрада продасть чотири земельні ділянки за понад ₴5 млн

Львівська міськрада продасть чотири земельні ділянки на загальну суму близько 5,2 млн грн. За відповідні ухвали під час засідання сесії у четвер, 7 червня, проголосували депутати ЛМР.

ТзОВ «Адамас» придбає за 787,7 тис. грн ділянку площею 0,0165 га на вул. Франка, 23а. Зараз, за інформацією управління земельних ресурсів ЛМР, там розташована котельня, яка належить «Адамас».

ТзОВ «Канюк-Стиль» придбає дві земельні ділянки: ділянку площею 0,1158 га на вул. Антоновича, 118в за 2,238 млн грн та ділянку площею 0,0584 га на вул. Героїв УПА, 73 за 1,063 млн грн. На цих ділянках, за даними управління земельних ресурсів, розташовані нежитлові приміщення «Канюк-Стиль».

ТзОВ «Готельний комплекс «Таурус» придбає ділянку площею 0,0269 га на пл. Князя Святослава, 9 за 1,157 млн грн. На цій ділянці розташована будівля готелю.

Таким чином, ЛМР планує отримати від продажу ділянок близько 5,2 млн грн до міського бюджету.

За даними аналітичної системи YouControl, власником ТзОВ «Адамас» є Андрій Гаврилів, ТзОВ «Канюк-Стиль» та ТзОВ «Готельний комплекс «Таурус» – Юрій Канюк.