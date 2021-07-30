У серпні на Львівщині не буде таких вихідних, в які не були б заплановані фестивалі. Свята, концерти і розваги відбуватимуться у різних містах і селах області. Їхні пропозиції змінюються як за тематикою, так і за музичними смаками і розвагами.

Департамент з питань культури, національностей та релігій ЛОДА оприлюднив програму найцікавіших фестивалів, що заплановані на останній місяць літа.

Серпень розпочинається фанком у Славському. Вже у найближчі вихідні, 31 липня – 1 серпня, у гірському містечку на Львівщині відбудеться фестиваль «Славсько-Фанк». Вхід безкоштовний.

Організатори обіцяють українську музику 70-х у поєднанні з піснями сучасних виконавців. Хедлайнерами будуть гурти ВВ, Latexfauna, ВІА Кобза, Василь Зінкевич, Степан Гіга. Для відвідувачів буде працювати фудкорт з 20 торговими точками, також частуватимуть автентичною бойківською кухнею. Під час фестивалю покажуть фільм «Вусатий фанк».

1 серпня – фестивалитиме і Самбірщина. У с. Кульчиці відбудеться десятий міжнародний фестиваль української слави «Кульчиці Фест». У Кульчицях народився гетьман Петро Сагайдачний та оборонець Відня Юрій Кульчицький. Тому гостей фестивалю розважатимуть козацькими забавами, майстер-класами давніх ремесел. Виступатимуть гурти, художні колективи Самбірщини. Для дітей підготували атракціони.

фото Буського БДЮТ

1 серпня – «Бадені фест». Поціновувачів історії запрошують до палацу графа Бадені у Буськ. На його території вже вдруге відбудеться ретрофестиваль #BadeniFest. Гості фесту зможуть зробити фотосесію у спеціальній фотозоні, відбудуться конкурси на кращий ретро-костюм і двійників графа.

2-8 серпня – «Ту Стань». В епоху Середньовіччя можна буде поринути на скелях в Уричі, де таборуватимуть лицарі. Фестиваль щорічно відбувається від 2006 року. Свято відтворює період існування наскельного міста-фортеці IX-XVI століття.

На фестивалі можна оглянути бугурти та лицарські поєдинки, народні ремесла та вуличних музикантів з давніми інструментами, стрільбу з луків та арбалетів, середньовічний ярмарок. Родзинкою фестивалю «Ту Стань» є традиційний нічний штурм фортеці, лазерне і вогняне дійство, ватра та кінопоказ.

8 серпня – «Медова забава». Пасічники запрошують у Ганачівку Перемишлянської ТГ на фестиваль, який організували не лише для популяризації бджільництва, але й туристичних та оздоровчих можливостей пасік. На фестивалі також буде виставка, присвячена українському скульптору Григорію Кузневичу, майстер-класи, забави та конкурси.

14 серпня – «Ukrainian Song Project/Українська пісня». На «Арені Львів» відбудеться ювілейний концерт проекту. Організатори обіцяють рекордну кількість учасників і найкращі хіти за 30 років незалежності України.

16-21 серпня – фестиваль «Львівські фотофестини». Впродовж тижня заплановані лекції, презентації книжок, майстер-класи, відкриття виставок на тему фотографії.

фото організаторів #GazonParty

22 серпня – «Козацькі забави». Перший фестиваль новоствореного Львівського району відбудеться у Жовкві. Між командами територіальних громад району відбудуться змагання, переможець яких прийматиме наступний фестиваль. Для усіх учасників готують куліш, козацькі змагання та розваги під супровід гопака і українських пісень.

22 серпня – «Мисливська варта». Фестиваль мисливської культури відбудеться у палаці баронів Гредлів, що у місті Сколе. Мисливські товариства з України та інших країн обмінюватимуться досвідом та ловецькими традиціями. Під час фестивалю будуть конкурси мисливців, дитячі вікторини, забави, виступи художніх колективів. Будуть представлені мисливські трофеї, виставка-продаж картин, фотографій, виробів з дерева та шкіри, біжутерії на мисливську тематику.

27-29 cерпня – Zaxid Fest. Останній вікенд літа можна провести у відпочинковому комплексі «Чарівна долина» з гуртами «Океан Ельзи», «The Hardkiss», «Один в каное», «Антитіла», «ДахаБраха», «Ляпіс 98», «5’nizza», «Latexfauna», «Крихітка». Усі деталі фестивалю, який триватиме з 27 до 29 серпня, на його сторінці.

29 серпня – етнофест у садибі Франка. У Нагуєвичах святкуватимуть 164-й день народження Івана Франка. У цю дату там відбудеться п'ятий етнофест у садибі Франка. Гостям обіцяють майстер-класи, музейний університет, літературну ватру з письменницею Галиною Пагутяк, концерт, хедлайнером якого буде гурт «Пацики з Франека». А також – виставка авіатехніки, присвячена Петрові Франку, та байкер-шоу.