Львівська облрада ліквідувала комунальне підприємство «Кінотеатр «Львів»

Приміщення кінотеатру перейде на баланс Палацу культури

КультураОлена Петришин, 12 березня10840

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Львівська облрада ліквідувала комунальне підприємство «Кінотеатр «Львів»
фото POHLYAD.COM
Керівництво Палацу мистецтв планує проводити у будівлі кінофестивалі та виставки

Депутати Львівської облради прийняли рішення про ліквідацію комунального підприємства «Кінотеатр «Львів». Приміщення кінотеатру, що у Стрийському парку на вул. У. Самчука, 12, передадуть на баланс львівського Палацу мистецтв. «За» це рішення на сесії у вівторок, 12 березня, проголосували 47 депутатів ЛОР.

Як повідомив начальник управління майном спільної власності облради Віктор Кусий, Палац мистецтв бере на себе зобов’язання «підняти кінотеатр на новий рівень і відновити діяльність кінотеатру».

Водночас гендиректор Палацу мистецтв Юрій Візняк зазначив, що Палац мистецтв вже працює над проектно-кошторисною документацією щодо відновлення та розвитку кінотеатру «Львів».

«Плануємо спочатку реконструювати перший поверх кінотеатру. Нам зараз вкрай необхідний концертний зал на 1000 місць. Окрім цього, будемо проводити там кінофестивалі. На другий поверх, можливо, перенесемо музей Шевченка, який зараз працює у Палаці мистецтв. Цей поверх також хочемо використовувати як виставковий зал», - повідомив Юрій Візняк.

Довідка: Будівлю кінотеатру «Львів» збудували у 1937 році за проектом львівського архітектора Петра Тарнавецького для проведення щорічних міжнародних виставок. Наприкінці 1950-х років павільйон перебудували. У 1960 році тут відкрили перший кінотеатр України із обладнанням для демонстрації широкоформатних фільмів зі стереозвуком та глядацькою залою на 760 місць. У той час кінотеатр був одним із найбільших та користувався великою популярністю серед львів'ян. До рішення сесії цей кінотеатр був єдиним комунальним кінотеатром у Львові, однак повноцінно не функціонував через відсутність опалення.

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